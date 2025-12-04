La Fiamma Olimpica illumina la cultura di Roma | apertura serale straordinaria di alcuni musei
Roma, 4 dicembre 2025 – “ Roma è pronta a scrivere una pagina nel viaggio della Fiamma Olimpica per i Giochi invernali di Milano Cortina 2026, con l’apertura straordinaria di alcune sedi museali, di spazi culturali in collaborazione con le biblioteche e delle tre sedi del Palaexpo, a partire da oggi 4 dicembre e fino al 6 dicembre, nei tre giorni in cui Roma sarà protagonista del passaggio della Fiamma Olimpica. L’assessorato alla Cultura di Roma Capitale, nell’ambito delle ‘Olimpiadi Culturali’ dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, ha predisposto una serie di iniziative che si snodano tra sport, arte, lettura, per dare a tutti, l’occasione di godere delle bellezze, delle occasioni ricreative e di aggregazione della città” – lo dichiara Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
