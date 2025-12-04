La fiamma olimpica consegnata a Mattarella Per una notte resterà al Quirinale

AGI - Il fuoco sacro di Olimpia riposa custodito, per questa notte, al Quirinale, dove persino i roghi del Grande Incendio neroniano non osarono attecchire. La torcia accesa in Grecia è stata consegnata stasera a Sergio Mattarella; il Presidente la farà ripartire alla volta di Milano, che ospita con Cortina questa edizione dei Giochi Invernali, non prima di domani. La consegna ha avuto luogo il giorno di Santa Barbara, protettrice di tutti coloro che hanno a che fare con le fiamme (pompieri, artiglieri, genieri, artificieri e altro): se al Colle sedessero ancora i Papi, la circostanza assumerebbe ben altro sapore. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La fiamma olimpica consegnata a Mattarella. Per una notte resterà al Quirinale

