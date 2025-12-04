La Fiamma Olimpica arriva a Ferrara | in piazza staffetta con Antenucci Rambaldi e Maurelli

Ferraratoday.it | 4 dic 2025

La Fiamma Olimpica sarà a Ferrara mercoledì 7 gennaio. La città estense è infatti una tappa inserita nel suo viaggio da Olimpia in Grecia iniziato il 26 novembre, fino ad arrivare allo Stadio Meazza di Milano il 6 febbraio per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

la fiamma olimpica arriva a ferrara in piazza staffetta con antenucci rambaldi e maurelli

© Ferraratoday.it - La Fiamma Olimpica arriva a Ferrara: in piazza staffetta con Antenucci, Rambaldi e Maurelli

