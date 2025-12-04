La Fiamma Olimpica arriva a Ferrara | in piazza staffetta con Antenucci Rambaldi e Maurelli

La Fiamma Olimpica sarà a Ferrara mercoledì 7 gennaio. La città estense è infatti una tappa inserita nel suo viaggio da Olimpia in Grecia iniziato il 26 novembre, fino ad arrivare allo Stadio Meazza di Milano il 6 febbraio per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - La Fiamma Olimpica arriva a Ferrara: in piazza staffetta con Antenucci, Rambaldi e Maurelli

Contenuti che potrebbero interessarti

Allo stadio Panathinaiko di Atene, è il giorno della cerimonia di consegna della Fiamma olimpica a Milano-Cortina - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi Milano-Cortina, cerimonia di consegna della Fiamma olimpica ad Atene Vai su X

La Fiamma Olimpica dei giochi invernali 2026 fa tappa a Ferrara - La città estense è infatti una tappa inserita nel suo viaggio da Olimpia in Grecia iniziato il 26 novembre, fino ad arrivare allo Stadio ... Secondo cronacacomune.it

Quando passerà la fiaccola olimpica in Emilia-Romagna e chi sono i tedofori: le tappe di Rimini, Bologna, Ferrara, Parma e Piacenza - Cortina 2026 è in viaggio e il 6 dicembre partirà da Roma per girare l'Italia: il primo a portarla sarà il carpigiano Gregorio Paltrinieri e con lui ci sarà anche Achille ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it

La Fiamma Olimpica attraversa l’Italia: Reggio Calabria e Catanzaro tra le tappe simbolo del Sud - Il viaggio italiano di Milano Cortina 2026 toccherà tutte le 20 regioni. Secondo corrieredellacalabria.it

Milano-Cortina: il viaggio dei tedofori reggiani con la Fiamma Olimpica. VIDEO - Nei giorni scorsi sono arrivate le convocazioni ufficiali alle persone selezionate per il viaggio della Fiamma Olimpica in ... Secondo reggionline.com

Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali 2026: quando arriva in Italia e prossimi eventi - Oggi, giovedì 4 dicembre 2025, la fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano- Riporta tag24.it

Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 arriva in Emilia-Romagna: cosa non perdere della regione e l'elenco delle tappe - Dal 5 all'8 gennaio 2026, e poi ancora il 16 e il 19 gennaio, la Torcia Olimpica tocca l'Emilia- Si legge su olympics.com