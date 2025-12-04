La favola di Cliver Huamán il 15enne TikToker peruviano che ha conquistato il calcio sudamericano – I video

La storia di Cliver Huamán, 15enne peruviano di Andahuaylas, inizia con un viaggio di diciotto ore verso Lima per assistere alla finale di Copa Libertadores tra Flamengo-Palmeiras. Non potendo superare i tornelli dello stadio Monumental, il giovane appassionato risale l’enorme collina adiacente allo stadio, superando rocce e sentieri polverosi, per trasmettere e condurre su TikTok la telecronaca della partita. È l’inizio di un sogno! @poldeportes1 cumplimos con la promesa de transmitir el partido de la libertadores #graciasporelapoyo #poldeportes en el #cerro de #ate #viral? original sound – STBLACKY MUSIC La diretta TikTok esplode! Migliaia di utenti si collegano al suo account “ Pol Deportes ” per seguire la telecronaca del 15enne, i tifosi del Flamengo lo adottano come “il narratore ufficiale del Mengao” (soprannome della squadra brasiliana), attirando persino l’attenzione di importanti e noti creator sudamericani, come il produttore argentino Bizarrap (oltre 19 milioni di folower) che tra i commenti gli scrive “Grande!”. 🔗 Leggi su Open.online