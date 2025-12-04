La farina è cancerogena? Il medico | Legame indiretto consumo eccessivo può aumentare rischio oncologico

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La farina è al centro di tanti dibattiti negli ultimi anni: ma è davvero cancerogena? Un medico fa chiarezza, spiegandoci quali metodi di cottura e scelte alimentari preferire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

farina 232 cancerogena medicoLa farina &#232; cancerogena? Il medico: “Legame indiretto, consumo eccessivo può aumentare rischio oncologico” - La farina è al centro di tanti dibattiti negli ultimi anni: ma è davvero cancerogena? Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Farina 232 Cancerogena Medico