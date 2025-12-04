La famiglia nel bosco e i lavori alla casa ancora fermi | Non vogliono la plastica

Oggi è il giorno dell’ udienza al tribunale dei minorenni dell’Aquila per i tre bambini nel bosco. la più grande ha 8 anni, i gemelli, maschio e femmina, hanno 6 anni e sono nati tutti a Teramo. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham vogliono la loro restituzione. E nei giorni scorsi hanno paventato la fuga in Australia. Per la quale c’è un precedente a Bologna. Ma c’è un problema. «Ad oggi in Comune a Palmoli non è stato presentato alcun progetto di ampliamento del casolare», dice il primo cittadino Giuseppe Masciulli. I due non hanno firmato l’avvio dei lavori perché, spiega il Corriere della Sera, sarebbero contrari all’utilizzo di certi materiali. 🔗 Leggi su Open.online

