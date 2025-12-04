La dieta di Pogacar quando corre una tappa di montagna | come mangiare 3 kg di pasta in un giorno

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dieta perfetta di Tadej Pogacar per affrontare le montagne al Tour de France. Il campione sloveno è come se mangiasse ben tre chili di pasta in un solo giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

dieta pogacar corre tappaLa dieta di Pogacar quando corre una tappa di montagna: come mangiare 3 kg di pasta in un giorno - Per prepararsi al meglio alla giornata di cinque ore caratterizzata da una dura frazione in salita, Pogacar mangia in totale 1200 grammi di carboidrati, 150 di proteine e 66 di lipidi. Come scrive fanpage.it

