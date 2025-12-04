La dieta di Pogacar quando corre una tappa di montagna | come mangiare 3 kg di pasta in un giorno

La dieta perfetta di Tadej Pogacar per affrontare le montagne al Tour de France. Il campione sloveno è come se mangiasse ben tre chili di pasta in un solo giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ben Healy: 'Ecco i numeri che faccio in salita, e Pogacar mi ha staccato lo stesso. La gente ci chiede perché non ci proviamo' Link nel primo commento! - facebook.com Vai su Facebook

La dieta di Pogacar quando corre una tappa di montagna: come mangiare 3 kg di pasta in un giorno - Per prepararsi al meglio alla giornata di cinque ore caratterizzata da una dura frazione in salita, Pogacar mangia in totale 1200 grammi di carboidrati, 150 di proteine e 66 di lipidi. Come scrive fanpage.it

La folle dieta di Pogacar per le tappe di montagna: l'equivalente di 3 chili di pasta o 50 banane - Per affrontare le tappe più dure del Tour de France, lo sloveno consuma 1. Da msn.com

Pogacar per un tappa di montagna al Tour mangia 1.200 grammi di carboidrati, ossia 3 chili di pasta (o 50 banane) - Lo ha rivelato Velon, una società che massimizza i profitti del ciclismo che ha 12 milioni di follower (Quibici) ... Secondo ilnapolista.it

Pogacar corre contro se stesso. La storia è in salita solo per gli altri - Sulla rampa di Peyragudes, che in passato ha ospitato il set di un film di James Bond, lo sloveno è l’unico con la licenza di uccidere ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Tour, 18ª tappa: trionfo in solitaria per O'Connor a Courchevel! Pogacar stacca Vingegaard di 9" nel finale - Richard Virenque (1997), Marco Pantani (2000) e Alejandro Valverde (2005): il calibro dei primi tre vincitori a Courchevel è sufficiente per riassumere la difficoltà dei passi circostanti. Riporta gazzetta.it