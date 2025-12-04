La diastasi dei muscoli retti

è una condizione molto più comune di quanto si pensi, spesso sottovalutata o confusa con un semplice rilassamento addominale. In realtà, si tratta di una vera e propria separazione dei muscoli retti dell’addome, che può causare non solo un cambiamento estetico del girovita, ma anche disturbi funzionali che influiscono sulla postura, sulla respirazione e sulla qualità della vita. Conoscere questo problema, le sue cause e le possibili soluzioni è fondamentale per intervenire in modo efficace e recuperare il benessere. Che cos’è la diastasi dei muscoli retti?. , chiamata anche diastasi addominale o separazione dei retti, si verifica quando la linea alba — il tessuto connettivo che unisce i due fasci muscolari dell’addome — si assottiglia e si indebolisce. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - La diastasi dei muscoli retti

