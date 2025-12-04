La Coppa d' Africa targata Europa fa scontenti tutti

La 35ª edizione in programma in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio, riaccende le tensioni. La decisione della Fifa di posticipare al 15 dicembre il rilascio dei calciatori non soddisfa né i club né le nazionali in una competizione segnata dalla crescente presenza di talenti nati o formati in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Coppa d'Africa targata Europa fa scontenti tutti

