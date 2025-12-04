La Consolini va all’attacco È arrivata Zhuang Yushan

E’ arrivata in Italia l’attaccante cinese 22enne, Zhuang Yushan, ed ora la Omag Mt San Giovanni prepara la riscossa in campionato per rincorrere la salvezza. "In queste prime ore in Italia si sottoporrà alle visite mediche – conferma il coach Massimo Bellano – e farà subito con noi i primi allenamenti. Credo proprio che sarà dei nostri già a Busto Arsizio domenica, poi valuteremo il minutaggio in campo, sarà sicuramente una nuova importante soluzione in attacco". Di ruolo banda, dunque schiacciatrice, la nazionale cinese potenzierà l’attacco dove Bracchi, Nardo, Piovesan ma anche gli opposti Brancher ed Ortolani avranno più margine di manovra, per portare i punti necessari a vincere le partite, a partire proprio da Busto Arsizio, uno scontro diretto: "In questo momento tutte le partite per noi diventano importanti, ma non decisive – commenta il coach – non molliamo di un centimetro e a 14 partite dalla fine del torneo c’è margine per riprenderci, siamo consapevoli dei nostri mezzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

