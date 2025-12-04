La Commissione europea ha messo nel mirino, ancora una volta, Meta. Stavolta Bruxelles ha deciso di indagare sulla funzionalità dell’intelligenza artificiale inserita su WhatsApp. L’Ue, infatti, vuole valutare se l’arrivo sulla piattaforma di questo nuovo strumento violi le norme europee sula concorrenza. Secondo una prima ricostruzione, le nuove politiche di Meta vieterebbero ai fornitori di intelligenza artificiale di utilizzare la WhatsApp Business Solution, pur potendo invece utilizzare gli strumenti IA della stessa app. Il timore della Commissione è che i fornitori terzi di IA non possano offrire i propri servizi tramite WhatsApp sul territorio europeo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Commissione europea contro Meta per l’uso dell’AI su WhatsApp