La Commissione europea contro Meta per l’uso dell’AI su WhatsApp

Lettera43.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha messo nel mirino, ancora una volta, Meta. Stavolta Bruxelles ha deciso di indagare sulla funzionalità dell’intelligenza artificiale inserita su WhatsApp. L’Ue, infatti, vuole valutare se l’arrivo sulla piattaforma di questo nuovo strumento violi le norme europee sula concorrenza. Secondo una prima ricostruzione, le nuove politiche di Meta vieterebbero ai fornitori di intelligenza artificiale di utilizzare la WhatsApp Business Solution, pur potendo invece utilizzare gli strumenti IA della stessa app. Il timore della Commissione è che i fornitori terzi di IA non possano offrire i propri servizi tramite WhatsApp sul territorio europeo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

la commissione europea contro meta per l8217uso dell8217ai su whatsapp

© Lettera43.it - La Commissione europea contro Meta per l’uso dell’AI su WhatsApp

Altri contenuti sullo stesso argomento

commissione europea contro metaUe contro Meta: WhatsApp rischia il blocco per le IA? Parte l'indagine dell'antitrust - La Commissione europea ha avviato un’indagine antitrust formale per valutare se la nuova politica di Meta sull’accesso dei fornitori di ... Segnala iltempo.it

commissione europea contro metaGli occhi dell’Ue su Meta. Il motivo della nuova indagine - L'Unione europea avvia un'indagine su Meta per capire se abbia abusato della sua posizione su WhatsApp per sfavorire la concorrenza ... formiche.net scrive

commissione europea contro metaUe avvia indagine antitrust su Meta, non riguarderà l'Italia - La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se la nuova politica di Meta sull'accesso dei fornitori di intelligenza artificiale a WhatsApp possa violare le norme Ue su ... Riporta ansa.it

commissione europea contro metaMeta, aperta indagine dell'Antitrust Ue per l'utilizzo dell'AI su Whatsapp - La Commissione europea ha annunciato l'avvio di un'indagine antitrust per determinare se il modo in cui Meta sta implementando le funzionalità di intelligenza artificiale nella popolare applicazione d ... Lo riporta tg24.sky.it

commissione europea contro metaMeta, antitrust avvia indagine su intelligenza artificiale di WhatsApp: di cosa si tratta - La Commissione Europea avvia un'indagine contro Meta e il suo utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno della piattaforma WhatsApp: cosa significa e cosa potrebbe accadere ... Segnala msn.com

Anche all'Europa non piace l'IA di WhatsApp: nuova indagine antitrust dopo quella dell'Italia - La Commissione Europea ha avviato un'indagine per verificare se Meta abbia abusato della sua posizione dominante integrando il suo assistente IA in WhatsApp, violando le regole della concorrenza. Riporta multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Commissione Europea Contro Meta