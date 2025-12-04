La Commissaria Ue loda l’Italia sulla ripresa dei salari e smentisce Repubblica che le aveva fatto dire tutt’altro

L’ansia di presentare un’Italia allo sbando e bacchettata dall’Ue costa una pubblica smentita a Repubblica. La commissaria europea al Lavoro, la social democratica rumena Roxana Minzatu, si è trovata a dover correggere il titolo di un’intervista rilasciata alla testata che recitava «Italia debole, c’è molto da fare per aumentare i salari», travisando il senso delle sue parole. «Nel 2024 abbiamo visto che i salari reali dell’Italia stanno mostrando una ripresa dopo anni di declino. Si prevede che i salari nominali aumenteranno di circa il 2,7% nel 2024, quindi i numeri sono davvero incoraggianti », ha spiegato infatti Minzatu, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles sulla presentazione della nuova strategia sulla creazione di posti di lavoro di qualità in Ue. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

