La chiesa delle Grazie festeggia i 150 anni | concerti mostra e celebrazioni

La Parrocchia di Santa Maria Immacolata delle Grazie in Porta Nuova, in occasione delle celebrazioni per la Solennità dell´Immacolata Concezione della Vergine Maria, alla quale è dedicata la chiesa parrocchiale, sta vivendo una novena di celebrazioni liturgiche fino a lunedì 8 dicembre, affiancate da eventi culturali promossi dal Centro Culturale delle Grazie. La chiesa attuale sorge sul luogo in cui si trovava l'antico complesso conventuale francescano fondato da San Bernardino da Siena nel 1422, dedicato alla Madonna delle Grazie. Essa venne edificata a partire dal 1857, subito dopo la demolizione dell'antica chiesa, su iniziativa del vescovo monsignor Luigi Speranza per celebrare la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione ad opera di Papa Pio IX nel 1854, e da lui consacrata il 7 dicembre 1875: le celebrazioni di quest'anno coincidono quindi con il 150 anniversario della consacrazione della chiesa.