La capitaneria di Porto celebra Santa Barbara a Ortona

La Capitaneria di porto – Guardia costiera di Ortona ha celebrato Santa Barbara, che è anche la protettrice dei marinai, con un'alzabandiera solenne presso la propria sede, alla presenza anche dei soci dell’Anmi (Associazione nazionale marinai d’Italia), durante le quali sono state conferite. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - La capitaneria di Porto celebra Santa Barbara a Ortona

Contenuti che potrebbero interessarti

Operazione di ricerca e salvataggio della capitaneria di porto per un'imbarcazione alla deriva di fronte al canale dei Pescatori a Ostia - facebook.com Vai su Facebook

Viareggio, la Capitaneria di porto celebra Santa Barbara - A Viareggio, come ogni 4 dicembre, è stato il giorno di Santa Barbara, con gli uomini e ... Secondo noitv.it

Santa Barbara patrona di Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto: festa a Rimini – VIDEO e FOTO - A tale scopo, come ogni anno, anche i Vigili della provincia di Rimini hanno organizzato una cerimonia tenutasi presso la Sede Centrale di Via Bernardino ... Da chiamamicitta.it

Vigili del fuoco, capitaneria di porto e genio militare celebrano la patrona Santa Barbara [VIDEO] - Come da tradizione, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e il genio militare festeggiano insieme la loro comune patrona Santa Barbara. Secondo ilpescara.it

Cerimonie per Santa Barbara patrona vigili fuoco e capitaneria - Il 4 dicembre è una data impressa a carattere cubitali nella mente di tutti i vigili del fuoco ed è la giornata dedicata a Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale. ansa.it scrive

Santa Barbara, Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco insieme in Cattedrale - sta mattina, nella Cattedrale di Ravenna, si è svolta la celebrazione dedicata a Santa Barbara, patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco. ravennawebtv.it scrive

Vigili del Fuoco e Capitaneria insieme per Santa Barbara - Rossano i due Corpi celebreranno un’unica cerimonia in onore della loro patrona, giovedì 4 dicembre al Distaccamento dei Vigili del Fuoco. Scrive ecodellojonio.it