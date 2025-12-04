La caldaia si è rotta aule al freddo a Empoli Studenti in classe con il cappotto montate stufette per riscaldarsi
Empoli (Firenze), 4 dicembre 2025 – Al suono della campanella il termometro sfiora i 12 gradi. In classe si accendono le stufette per riscaldarsi e riuscire ad arrivare in fondo ad un’altra lunga giornata. gelata. Siamo al liceo Virgilio, indirizzo artistico, e riuscire a fare lezione in questi giorni per i ragazzi e i docenti è davvero dura. La caldaia si è rotta e al momento si va avanti con sistemi-tampone, che però non alleviano i gravi disagi di chi vive tutti i giorni gli ambienti scolastici. “Nei laboratori si lavora a 1112 gradi – spiega un docente – I ragazzi fanno lezione con giacche, guanti e sciarpe. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Infiltrazioni e caldaia rotta nell'housing sociale del Comune: "Aspetto un intervento da tre mesi" ift.tt/eGVr8CY Vai su X
SCUOLA MATTEO MARI CHIUSA PER CALDAIA ROTTA: FDI ATTACCA IL COMUNE A Salerno i cancelli della scuola “Matteo Mari” restano chiusi fino a lunedì per un guasto alla caldaia, ma per Fratelli d’Italia il vero problema va oltre l’imprevisto tecnico. Il - facebook.com Vai su Facebook
La caldaia si è rotta, aule al freddo a Empoli. Studenti in classe con il cappotto, montate stufette per riscaldarsi - In classe si accendono le stufette per riscaldarsi e riuscire ad arrivare in fondo ad un’altra lunga gior ... Segnala lanazione.it
Caldaia rotta, dieci gradi nelle aule: il sindaco chiude per due giorni la sede del Bronx del Leomajor - Dopo due settimane al freddo, la decisione presa al termine di un pomeriggio fatto di trattative e dialoghi dell’ultimo minuto: la sede staccata del Bronx del liceo Leopardi Majorana chiude per due ... Riporta ilgazzettino.it
Caldaia rotta, studenti in classe con le coperte - Intanto si cerca di risolvere il caso del Corinaldesi Padovano A scuola mancano i riscaldamenti, monta la protesta al Liceo ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Caldaia rotta alla scuola Padalino. Sessanta alunni in ’esilio’ alla Rossi - di Anna MarchettiSi rompe una delle due caldaie dell’istituto Padalino, 60 studenti delle medie al freddo: la dirigente dell’istituto comprensivo, Lucia Di Stefano, ha disposto il loro trasferimento, ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Caldaia rotta: pompe di calore nella materna - Caldaia rotta: pompe di calore nella materna La scuola dell'infanzia Collodi a Cinisello Balsamo ha riaperto dopo la rottura della caldaia. Segnala ilgiorno.it
Monza, liceo artistico Nanni Valentini: la caldaia è rotta. "Si fa lezione in frigorifero" - Riscaldamento fuori uso al liceo artistico Nanni Valentini, accanto alla Villa Reale, dove al primo piano che si affaccia su via Boccaccio in una decina di aule dove si registrano 12 gradi. Segnala ilgiorno.it