La caldaia si è rotta aule al freddo a Empoli Studenti in classe con il cappotto montate stufette per riscaldarsi

Empoli (Firenze), 4 dicembre 2025 – Al suono della campanella il termometro sfiora i 12 gradi. In classe si accendono le stufette per riscaldarsi e riuscire ad arrivare in fondo ad un'altra lunga giornata. gelata. Siamo al liceo Virgilio, indirizzo artistico, e riuscire a fare lezione in questi giorni per i ragazzi e i docenti è davvero dura. La caldaia si è rotta e al momento si va avanti con sistemi-tampone, che però non alleviano i gravi disagi di chi vive tutti i giorni gli ambienti scolastici. "Nei laboratori si lavora a 1112 gradi – spiega un docente – I ragazzi fanno lezione con giacche, guanti e sciarpe.

