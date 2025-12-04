La bomba della perizia sulle unghie di Chiara Poggi | Il dna è di Andrea Sempio

È di Andrea Sempio il dna sulle unghie di Chiara Poggi. A scriverlo sulla perizia di 94 pagine è la genetista Denise Albani, nominata dal giudice delle indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli per l'incidente probatorio. La perizia arriva alle medesime conclusioni a cui erano arrivati il professor Carlo Previderè e la professoressa Pierangela Grignani, chiamati dalla Procura per la consulenza genetica che ha dato il via all'inchiesta su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso della ventiseienne, andato in scena a Garlasco il 13 agosto 2007. Per gli inquirenti la perizia odierna annulla la precedente del professor Francesco De Stefano, effettuata nel 2014. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La bomba della perizia sulle unghie di Chiara Poggi: “Il dna è di Andrea Sempio”

Argomenti simili trattati di recente

#Garlasco, “piena concordanza con la linea paterna del dna di #Sempio”. La bomba della perizia sulle unghie di #ChiaraPoggi già anticipata, la scorsa settimana, da Il Tempo Quotidiano https://www.iltempo.it/attualita/2025/11/27/news/garlasco-andrea-sempi - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, la bomba della perizia sulle unghie di Chiara Poggi: “Il dna è di Andrea Sempio” - A scriverlo sulla perizia di 94 pagine è la genetista Denise Albani, nominata ... Da iltempo.it

Garlasco e la bomba su Andrea Sempio: DNA su Chiara Poggi compatibile con il suo - La perizia genetica via PEC conferma la compatibilità del DNA su Chiara Poggi con Andrea Sempio, aprendo il dibattito del 18 dicembre. Lo riporta panorama.it

Garlasco, “piena concordanza con la linea paterna del dna di Sempio”. La bomba della perizia sulle unghie - C’è “piena concordanza” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di Andrea ... Da iltempo.it

Garlasco, depositata la perizia sulle tracce di dna sulle unghie di Chiara Poggi - La consulente nominata dal tribunale ha rilevato una compatibilità con la linea maschile della famiglia Sempio. Riporta rainews.it

Depositata la perizia sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, si prepara la battaglia in aula - Gli accertamenti sono stati svolti dalla genetista Denise Albani, nominata dal gip del tribunale di Pavia Daniela Garlaschelli ... Lo riporta msn.com

Garlasco, la notizia sul Dna trovato sulle unghie di Chiara: cosa succede ora - Il delitto di Garlasco, un caso di cronaca nera che ha scosso l'Italia e continua a generare sviluppi a distanza di anni, è tornato al centro dell'attenzione ... Segnala thesocialpost.it