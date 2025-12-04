La Biblioteca dei Ragazzi porta il Natale in tutti i quartieri della città

Con il titolo ‘Il Natale in città. Sulla scia delle storie’, prende il via il calendario di appuntamenti dedicati a bambini, famiglie e comunità della Biblioteca dei Ragazzi della Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia. Le iniziative propongono letture, laboratori e momenti di festa per vivere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nuovi arrivi in Biblioteca Ragazzi I libri vincitori Premio Andersen 2025 ti aspettano per un viaggio tra avventure ed emozioni Non perdere l'occasione di leggere le più belle opere del panorama letterario giovanile? #libri #libridaleggere #libricon - facebook.com Vai su Facebook

La Biblioteca dei Ragazzi porta il Natale in tutti i quartieri della città - Sulla scia delle storie’, prende il via il calendario di appuntamenti dedicati a bambini, famiglie e comunità della Biblioteca dei Ragazzi della Biblioteca ‘la Magna ... Segnala foggiatoday.it

LETTURE “Il Natale in città”: letture e laboratori per bambini in tutti i quartieri di Foggia - La Biblioteca dei Ragazzi della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia lancia la rassegna “Il Natale in città. Si legge su statoquotidiano.it

Arrivano i Racconti di Natale in biblioteca - Nuova iniziativa della Biblioteca città di Arezzo all’insegna delle storie, dei racconti e delle fiabe in grado di accendere la magia del Natale. lanazione.it scrive

Libri per ragazzi: è cominciato il conto alla rovescia verso il Natale - Sono 9 su 10 i titoli dedicati alla festa che tutti i bambini stanno aspettando. Riporta repubblica.it

Il Natale si accende, illuminati gli alberi davanti alla biblioteca dei ragazzi e nel parco dell'ospedale - Le luci si sono accese questa sera, giovedì 12 dicembre, davanti alle bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie ... ilgazzettino.it scrive

La Biblioteca dei sentimenti, su Raitre un Natale di libri - Un Natale di libri per tutti: andrà in onda su Raitre dal 18 dicembre tutti i giorni per quindici puntate 'La Biblioteca dei sentimenti', il nuovo format prodotto da Rai Intrattenimento Day Time ... Segnala ansa.it