La Banca di Italia è tornata a gonfiare gli organici anche se ha meno funzioni La Cgil però protesta | assunti solo comandanti e oggi sono più della truppa
Negli ultimi cinque anni la Banca d’Italia è tornata ad aumentare i propri organici, dopo una progressiva riduzione dovuta anche al passaggio di molte sue funzioni alla Banca centrale europea. Sono così aumentati di 449 unità gli organici dell’area manageriale dell’istituto guidato oggi da Fabio Panetta (e di 12 unità i ruoli apicali da funzionario generale o direttore centrale). In compenso si sono ridotti di 87 unità gli organici della cosiddetta «area operativa» della banca. Con il risultato di avere oggi più comandanti che truppa: in banca non c’è nemmeno un operativo ogni “capo”, e la cosa inizia ad agitare i sindacati: «l’istituto», scrivono, «funziona ormai così: in alto si moltiplicano i direttori, in basso ci si moltiplica il lavoro. 🔗 Leggi su Open.online
