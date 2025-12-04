La Asl convoca l' incontro meno di 48 ore prima e i rappresentanti sindacali non si presentano | Impraticabile il confronto
La convocazione dell'azienda arriva con meno di 48 ore di preavviso e i rappresentanti sindacali scelgono di non partecipare all'incontro. Accade nella Asl Lanciano Vasto Chieti, dove le Rsu hanno inviato una comunicazione formale alla direzione e a tutti i dirigenti coinvolti, che ha per oggetto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
