La 29? edizione del Toscana Gospel Festival omaggia Rosa Parks
Arezzo, 4 dicembre 2025 – “Non devi mai temere ciò che stai facendo quando sai che è giusto farlo.” Con questa frase, Rosa Parks non ha solo sfidato un’ingiustizia: ha acceso una rivoluzione culturale, civile, spirituale. Il 1° dicembre 1955, a Montgomery, Alabama, Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto sull’autobus a un passeggero bianco. Quel gesto semplice, ma rivoluzionario, innescò il boicottaggio dei bus e divenne simbolo della lotta per i diritti civili e dell’uguaglianza negli Stati Uniti. A settant’anni dal suo gesto, il Toscana Gospel Festival dedica a lei la XXIX edizione che prenderà il via venerdì 12 dicembre da Montepulciano (SI), trasformando musica, memoria e presenza in un unico atto di gratitudine e spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
