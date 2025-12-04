L uovo dell angelo | scopri il mistero e la leggenda
Il ritorno di Tenshi no Tamago: un capolavoro dell’animazione giapponese in versione restaurata. Il film Tenshi no Tamago, conosciuto anche come L’uovo dell’angelo, rappresenta un’opera unica nel panorama dell’animazione giapponese. Realizzato nel 1985 da Mamoru Oshii, con il character design di Yoshitaka Amano, si distingue per la sua forte carica simbolica e la sua estetica eterea. Dopo quasi quarant’anni dalla sua uscita, questa produzione torna nelle sale cinematografiche italiane, offrendo un’esperienza visiva e emotiva senza precedenti, grazie alla versione restaurata distribuita da Lucky Red, dal 4 al 10 dicembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’uovo dell’angelo di Mamoru Oshii è un’esperienza memorabile LINK ALLA RECENSIONE NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS. Dal 4 al 10 dicembre "L’uovo dell’angelo" in versione 4K restaurata con la supervisione del regista Mamoru Oshii! Qui la lista delle sale: luovodellangelo.alcinema.it Info e biglietti per le proiezioni speciali: luckyred.it/luovodellangel… #mamoruoshii # Vai su X
L’uovo dell’angelo, di Mamoru Oshii - A 40 anni di distanza L'uovo dell'angelo ci appare ancora come un impenetrabile, ma ubriacante sogno proibito: da cui non si vuole uscire mai ... Secondo sentieriselvaggi.it
L’uovo dell’angelo - In una landa desolata e surreale, una ragazzina misteriosa porta con sé un grande uovo, facendo incontrare il suo destino con quello di un inquietante soldato. Lo riporta screenweek.it
L'Uovo dell'Angelo - L'Uovo dell'Angelo, film diretto da Mamoru Oshii, ambientato in un futuro indefinito, tra le rovine di una città gotica ormai silenziosa e dimenticata, segue una giovane ragazza, che è sopravvissuta ... comingsoon.it scrive
"L'Angelo Irriverente: Scopri il Mistero della Scultura sulla Facciata della Cattedrale di Santa Maria del Fiore" - ????Sulla facciata della cattedrale di Santa Maria del Fiore c'è anche la scultura di un angelo che... Segnala lanazione.it
L'uovo dell'angelo, il trailer ufficiale del film [HD] - Una ragazza custodisce un misterioso uovo in un mondo desolato, ai margini di una città gotica abbandonata. Riporta mymovies.it
Uovo d'angelo - Questo sito non è un negozio: è un catalogo di tutti i testi di genere fantastico pubblicati in Italia fino al 2011. Riporta fantascienza.com