LR Vicenza porta il Natale ai bambini del San Bortolo
L.R. Vicenza ha scelto di trascorrere una giornata di festa insieme ai bambini ricoverati all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Questa mattina una delegazione biancorossa, formata da alcuni giocatori della prima squadra e membri dello staff, ha fatto visita ai reparti di Pediatria e Chirurgia. 🔗 Leggi su Vicenzatoday.it
