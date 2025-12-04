Lelettorale Schlein | premierato premessa sbagliata

Roma, 4 dic. (askanews) – Elly Schlein sarà disposta a discutere di legge elettorale solo nel momento in cui la destra presenterà una proposta, ma non se si proverà ad introdurre una forma di premierato in via surrettizia. Lo ha detto la leader Pd parlando al convegno ‘Curare la democrazia’. “Le cose si discutono quando la destra anziché chiacchierare porta una proposta”, ha premesso. “In questo momento la discussione la fanno tra di loro. Se arriva una proposta la valuteremo nel merito, ma mi pare che partano da due presupposti sbagliati. Perché ne parlano il giorno in cui perdono in Campania e Puglia?”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche questi approfondimenti

"Non siamo favorevoli a una riforma della legge elettorale che la destra propone per convenienza" Il commento di Elly Schlein - facebook.com Vai su Facebook

Cosa succederà alle ragazze A Meloni e Schlein non fa comodo questa legge elettorale (ma a tutti gli altri sì) Di @smenichini linkiesta.it/2025/12/meloni… via @Linkiesta Vai su X

L'elettorale, Schlein: premierato premessa sbagliata - (askanews) – Elly Schlein sarà disposta a discutere di legge elettorale solo nel momento in cui la destra presenterà una proposta, ma non se si proverà ad introdurre una forma di ... Riporta msn.com

L.elettorale: Schlein, 'contrari a premierato e pure ad antipasto premierato...' - "Se noi siamo contrari fortemente al premierato, non è che vogliamo gli antipasti del premierato... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Legge elettorale, Schlein: “No a proposte per convenienza” - Legge elettorale, Schlein: "Ancora non ci sono proposte concrete, ma no a quelle per convenienza. Come scrive corrierenazionale.it

Scontro sulla legge elettorale, Schlein sfida Meloni ad Atreju - Dopo le regionali, il governo mette in fila le priorità e punta dritto a riformare il Rosatellum all'insegna della "stabilità". ansa.it scrive

C'è un accordo segreto tra Giorgia Meloni e Elly Schlein sulla nuova legge elettorale e il premierato? - I contatti tra la presidente del Consiglio e la segretaria del Partito Democratico sono più fitti di quel che sembra ... Secondo tag24.it

**L.elettorale: Schlein, 'Donzelli ammette che con Rosatellum perderebbero'** - Ma si parte da una premessa peggiore: la paura di perdere, perchè con la coalizione che a ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it