Kylo ren con la nuova spada laser d’oro in star wars legacy of vader 11
Le ultime opere a fumetti legate all’universo di Star Wars continuano a svelare dettagli inediti sui personaggi più iconici e le loro evoluzioni. In questa analisi approfondita, si focalizzerà su una recente rivelazione riguardante Kylo Ren e il suo nuovo, sorprendente, stile di combattimento con la lama laser, introdotto nelle pagine della serie Marvel Legacy of Vader. la scoperta del nuovo stile di kylo ren nei fumetti. All’interno del punto narrativo che si svolge tra gli eventi di The Last Jedi e Rise of Skywalker, si evidenzia un’importante svolta nel percorso di Kylo Ren. La serie Marvel Legacy of Vader mostra il personaggio alle prese con numerose prove nel castello di Darth Vader su Mustafar, dove trova anche un nuovo copri-lama con impugnatura dorata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
