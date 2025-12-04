Konami ricorda che il torneo eSport FIFAe World Cup 2025 prenderà il via tra pochi giorni a Riyad
Konami annuncia FIFAe World Cup 2025 featuring eFootball. Organizzato dalla FIFA, il torneo eSport, che avrà inizio il 10 dicembre a Riyadh, Arabia Saudita, sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo. Giunto alla seconda edizione, il torneo ha visto la partecipazione record di 90 paesi alle qualificazioni, per un totale di 16,51 milioni di giocatori. FIFAe World Cup 2025 è un campionato mondiale ufficiale eSport co-ospitato da Konami Digital Entertainment Co., Ltd. e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Quest’anno, 12 rappresentanti nazionali sono usciti vittoriosi dalle qualificazioni regionali e ora si sfideranno nelle divisioni console e mobile per aggiudicarsi il titolo più prestigioso del torneo ed essere incoronati campioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it
