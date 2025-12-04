Knueppel il nuovo Klay Thompson | Ma ne devo fare di strada per essere come lui

Gazzetta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rookie del mese di novembre, favorito per vincere il premio di matricola dell'anno con gli Hornets: "È il giocatore al quale mi ispiro sin da quando ero un ragazzino". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

knueppel il nuovo klay thompson ma ne devo fare di strada per essere come lui

© Gazzetta.it - Knueppel, il nuovo Klay Thompson: "Ma ne devo fare di strada per essere come lui..."

Leggi anche questi approfondimenti

NBA, Curry incontra Thompson con un nuovo compagno dei Mavs: la reazione è da ridere - Entrambi presenti alla partita di WNBA tra Liberty e Aces, Steph Curry e Klay Thompson si sono incrociati a bordo campo, con la presenza del terzo incomodo Dereck Lively, nuovo compagno di squadra di ... Riporta sport.sky.it

Mercato NBA, la firma di Klay Thompson con Dallas diventa uno scambio a sei squadre - La decisione di Klay Thompson di unirsi ai Dallas Mavericks ha portato i texani a orchestrare un mega scambio che ha coinvolto la bellezza di sei squadre, prima volta che accade nella storia della NBA ... Secondo sport.sky.it

knueppel nuovo klay thompsonKlay Thompson retrocesso in panchina: i Mavericks promuovono D’Angelo Russell - I Dallas Mavericks hanno deciso di far partire Klay Thompson dalla panchina nella gara di mercoledì contro i New Orleans Pelicans, inserendo D’Angelo Russell nel quintetto iniziale, ... Da pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Knueppel Nuovo Klay Thompson