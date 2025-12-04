Kitten gate in Usa scoppia lo scandalo della sperimentazione sui gatti | il Governo stanzia 1,7 milioni di dollari

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoppia lo scandalo "kitten gate" in Usa: un'associazione che si occupa di denunciare lo spreco di denaro pubblico a favore della sperimentazione sugli animali ha fatto emergere i finanziamenti fatti dall'Istituto Nazionale della Salute degli Stati uniti per ricerche in cui si fanno test sui gatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

kitten gate usa scoppia“Kitten gate”, in Usa scoppia lo scandalo della sperimentazione sui gatti: il Governo stanzia 1,7 milioni di dollari - Scoppia lo scandalo "kitten gate" in Usa: un'associazione che si occupa di denunciare lo spreco di denaro pubblico a favore della sperimentazione ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Kitten Gate Usa Scoppia