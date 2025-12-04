Kirby Air Riders la recensione del racing game più rosa del mondo

Fra le figure di spicco del panorama Nintendo c’è sicuramente Masahiro Sakurai, l’eterno ragazzo che, a soli diciannove anni, diede i natali a una delle icone più riconoscibili e amate della casa di Kyoto: Kirby. È però con il celebre party-fighting game Super Smash Bros. che Sakurai venne proiettato nell’olimpo dei videogiochi, una serie che oggi ha ben pochi rivali e che ha permesso al grande pubblico di conoscere ogni stella del firmamento Nintendo grazie a meccaniche di gameplay adatte a chiunque e a un game design geniale. Quando, nel Direct dedicato a Switch 2, apparve in video per annunciare il suo nuovo progetto, tutti avrebbero scommesso su un ulteriore capitolo della serie Super Smash Bros. 🔗 Leggi su Game-experience.it

