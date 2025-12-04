Kings League McKennie manda un messaggio agli Zebras FC | È stato un inizio difficile ma mantenete alte le speranze – VIDEO

Kings League, Weston McKennie ha mandato un messaggio agli Zebras FC dopo un inizio difficile nella competizione – VIDEO. Un inizio di Kings League Italia non semplice per gli Zebras FC di Luca Campolunghi. Solo 4 punti in 5 partite per la squadra – affiliata alla Juventus – e penultimo posto in classifica. Leggi qui: Kings League Italia, gli Zebras di Luca Campolunghi presentano la stagione 202526: «Motivo d’orgoglio essere un tutt’uno con la Juve per il secondo anno. Legends? Qualcosa bolle in pentola.» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kings League Lottomatica.sport Italy (@kingsleagueit) Dalla Continassa è arrivato il messaggio di incoraggiamento di Weston McKennie: «So che è stato un inizio difficile ma mantenete alte le speranze rimanete concentrati e concentratevi sul prossimo split». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kings League, McKennie manda un messaggio agli Zebras FC: «È stato un inizio difficile ma mantenete alte le speranze» – VIDEO

