Kimi Antonelli | Se avessi voluto far passare Norris l'avrei fatto prima Le accuse mi han fatto male

Kimi Antonelli ha rotto il silenzio e ha parlato a distanza di giorni dal GP Qatar dove è stato accusato di aver favorito Lando Norris in gara. Polemiche che hanno scatenato anche la furia di tanti haters che lo hanno minacciato sui social: "Fa male, ma ora è passata. Tutti hanno capito la verità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

