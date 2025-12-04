Kiev si ritiri o lo libereremo con la forza L' ultimatum di Putin sul Donbass

Se gli ucraini non si ritireranno, il Donbass "sarà' liberato con la forza". L'ha detto Vladimir Putin ai giornalisti indiani in vista del suo arrivo a New Delhi per incontrare il premier Modi. "I territori controllati da Kiev saranno liberati con la forza" se le truppe ucraine non li lasceranno. "Le truppe ucraine lasceranno questi territori e smetteranno di uccidere persone", ha ribadito in un'intervista al canale India Today "o libereremo questi territori con la forza delle armi". La Russia "concorda in linea generale" sul fatto che i punti redatti dal piano di pace americano per l'Ucraina possano "costituire la base per accordi futuri" ed è pronta a discuterne "seriamente" ma, allo stesso tempo, il conflitto potrà terminare solamente quando "le truppe di Kiev si ritireranno dai territori occupati", ovvero il Donbass e almeno la parte delle autoproclamate repubbliche di Kherson e Zaporizhzhia controllata da Mosca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

