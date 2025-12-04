Kiev si ritiri o lo libereremo con la forza L' ultimatum di Putin sul Donbass

Se gli ucraini non si ritireranno, il Donbass "sarà' liberato con la forza". L'ha detto Vladimir Putin ai giornalisti indiani in vista del suo arrivo a New Delhi per incontrare il premier Modi. "I territori controllati da Kiev saranno liberati con la forza" se le truppe ucraine non li lasceranno. "Le truppe ucraine lasceranno questi territori e smetteranno di uccidere persone", ha ribadito in un'intervista al canale India Today "o libereremo questi territori con la forza delle armi". La Russia "concorda in linea generale" sul fatto che i punti redatti dal piano di pace americano per l'Ucraina possano "costituire la base per accordi futuri" ed è pronta a discuterne "seriamente" ma, allo stesso tempo, il conflitto potrà terminare solamente quando "le truppe di Kiev si ritireranno dai territori occupati", ovvero il Donbass e almeno la parte delle autoproclamate repubbliche di Kherson e Zaporizhzhia controllata da Mosca. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Kiev si ritiri o lo libereremo con la forza". L'ultimatum di Putin sul Donbass

Argomenti simili trattati di recente

Putin minaccia: "Kiev si ritiri dal Donbass, o combatteremo fino all’ultimo ucraino” Vai su X

Dopo vertice Nato a Bruxelles, Kiev ribadisce: no a compromessi su sovranità e confini Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha ribadito che qualsiasi compromesso sullo status della sovranità o modifiche forzate dei confini è inaccettabile. La dichiarazi - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, l'ultimatum di Putin: "Kiev si ritiri o lo libereremo con la forza" - Se gli ucraini non si ritireranno, il Donbass "sarà' liberato con la forza". Secondo iltempo.it

Ucraina, Putin: «Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza. Trump cerca una soluzione, ma non è facile» - Il presidente Usa assicura che «Putin vuole finire la guerra» in Ucraina e giudica l'incontro tra lo zar e gli inviati Usa, Witkoff e Kushner, «molto buono». Si legge su ilmattino.it

Ucraina, Putin: «Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza. L'incontro con Witkoff? Molto utile» - Il presidente Usa assicura che «Putin vuole finire la guerra» in Ucraina e giudica l'incontro tra lo zar e gli inviati Usa, Witkoff e Kushner, «molto buono». Si legge su ilmessaggero.it

Putin “Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza” - La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. italpress.com scrive

La soluzione di Putin: “Kiev si ritiri o libererò il Donbass con la forza”. Per lo zar “Trump è sincero”, ma un accordo è difficile - Intervistato, ha dichiarato di apprezzare gli sforzi del presidente americano per la pace, ma ha messo dei paletti: “Ogni punto dovrebbe ... Secondo msn.com

Ucraina, Putin: "Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza" - (Lapresse) Vladimir Putin ha ribadito che la Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi, e ha dichiarato che le truppe ucraine ... Riporta stream24.ilsole24ore.com