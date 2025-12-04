Kate winslet felice mamma | il figlio scrittore di 21 anni la supera in altezza

Kate Winslet protagonista sul red carpet con il figlio al debutto alla regia. Una delle attrici più apprezzate di Hollywood ha recentemente partecipato alla prima del suo nuovo film, accompagnata dal figlio ventunenne, Joe Anders. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, evidenziando il passaggio di Kate Winslet dal ruolo di attrice a quello di regista. In questa occasione, si è anche celebrato il debutto alla regia di Joe, figlio dell’attrice e del regista Sir Sam Mendes. il debutto alla regia di joe anders con “Goodbye June”. una creazione ispirata e personale. Il film, intitolato Goodbye June, è prodotto da Netflix ed è stato scritto dallo stesso Joe. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Kate winslet felice mamma: il figlio scrittore di 21 anni la supera in altezza

Contenuti che potrebbero interessarti

Kate Winslet: «A 50 anni debutto come regista, con una storia ispirata alla mia famiglia» Vai su X

Dalle commedie uscite in questi giorni al debutto alla regia di Kate Winslet, ecco le nuove proposte delle piattaforme per le Feste in arrivo Vai su Facebook

Kate Winslet: «A 50 anni debutto come regista, con una storia ispirata alla mia famiglia» - Kate Winslet, 50 anni, lanciata da Titanic, un Oscar da protagonista (nel 2009 per The Reader - Segnala msn.com

Kate Winslet: “Mi chiedono ancora perché non ho salvato Di Caprio in Titanic. Di quel set ricordo il freddo” - L’attrice ricorda la sua esperienza sul set di Titanic e confessa come negli anni sia cambiato il suo approccio alla professione: “Sono felice di ... Come scrive fanpage.it

Venezia, sfida tra primedonne. Winslet mamma furiosa, Madonna regista pasionaria - Un'autentica sfida tra primedonne quella che si è consumata ieri sul Lido per il film (fuori concorso) diretto da Madonna "W. Come scrive iltempo.it

“Goodbye June”, Kate Winslet ora è regista: “La mia famiglia è una tribù” - Al debutto alla regia, l’attrice racconta una storia familiare, con la sceneggiatura scritta dal figlio Joe, ispirata alla perdita della madre: protagoniste ... Segnala repubblica.it

Chi è Mia Threapleton, la figlia di Kate Winslet - Mia Threapleton è nata il 12 ottobre del 2000 dall’unione tra Kate Winslet e il regista Jim Threapleton. vanityfair.it scrive