Kate Walsh torna come Addison Montgomery nella stagione 22 di Grey’s Anatomy
ritorna un personaggio storico di grey’s anatomy: la ripresa di addison montgomery. La serie Grey’s Anatomy si prepara a riaccogliere uno dei personaggi più iconici, segnando un ritorno atteso da molti fan. Dopo essere riapparsa in ruoli ricorrenti negli ultimi anni, questa figura chiave tornerà con un episodio speciale che promette di aggiungere nuova profondità alle trame della longeva serie televisiva. dettagli sulla partecipazione di kate walsh. una presenza che si rinnova. Secondo fonti di variety, Kate Walsh interpreterà ancora una volta Addison Montgomery in un ruolo da ospite. La sua partecipazione è prevista per l’episodio in programma per il 29 gennaio 2026, dal titolo “Strip That Down”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it