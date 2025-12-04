Kate Middleton per rendere omaggio al presidente della Germania ha sfoggiato la tiara della regina Vittoria disegnata dal marito tedesco

La principessa di Galles ha indossato un «cerchietto» di ispirazione indiana di diamanti e rubini di proprietà della Corona che non si vedeva in pubblico da vent'anni. Per la serata, che rimarrà negli annali, la reale ha scelto uno scintillante abito firmato Jenny Packham. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton per rendere omaggio al presidente della Germania ha sfoggiato la tiara della regina Vittoria, disegnata dal marito tedesco

Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico al fianco del marito William, lo ha fatto per accogliere il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e sua moglie Elke Büdenbender, che sono in visita di Stato nel Regno Unito. L’eleganza della principessa ha - facebook.com Vai su Facebook

I Royal, avidi lettori, hanno tutti gusti diversi. Kate Middleton preferisce i classici, Camilla le storie romantiche. E Carlo III si dà alla storia Vai su X

Kate Middleton, il nuovo omaggio a Lady Diana non passa inosservato: cosa ha fatto - Un gesto elegante e quasi invisibile: Kate Middleton rende omaggio a Lady Diana con un dettaglio del suo outfit che ha commosso i fan. Si legge su donnaglamour.it

Perché la nuova camicia con le balze di Kate Middleton è un omaggio a Lady Diana - Kate Middleton ha aperto il Future Workforce Summit e per l'occasione ha sfoggiato un tailleur da business woman: per quale motivo la camicia è un omaggio ... Si legge su fanpage.it

Kate Middleton omaggia Charlotte con un look carico di significato - Kate Middleton ha offerto un nuovo esempio di eleganza misurata, presentandosi con un look che unisce rigore contemporaneo e dettagli simbolici. Secondo amica.it

Kate Middleton, l'omaggio a Victoria Beckham: l'abito verde oliva e la giacca da 2mila euro (già sfoggiata) sold out in 24 ore - La principessa ha indossato un abito verde oliva, disegnato dalla stilista, in occasione di una visita all'Home- Lo riporta leggo.it

Kate Middleton, l'omaggio a Victoria Beckham: l'abito verde oliva e la giacca da 2mila euro (già sfoggiata) sold out in 24 ore - La principessa, giovedì 9 ottobre, si è recata a Oxford per visitare Home Start, un'associazione no- Lo riporta corriereadriatico.it

Meghan Markle, nel suo show Netflix "ruba" il look di Kate Middleton: omaggio o scontro aperto? I fan si dividono - Anche un maglione, innocente solo in apparenza secondo i tabloid inglesi, è in grado di mettersi in mezzo tra la casa reale britannica e i “ribelli” Harry e Meghan. ilmessaggero.it scrive