Kate Middleton per rendere omaggio al presidente della Germania ha sfoggiato la tiara della regina Vittoria disegnata dal marito tedesco

Vanityfair.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La principessa di Galles ha indossato un «cerchietto» di ispirazione indiana di diamanti e rubini di proprietà della Corona che non si vedeva in pubblico da vent'anni. Per la serata, che rimarrà negli annali, la reale ha scelto uno scintillante abito firmato Jenny Packham. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton per rendere omaggio al presidente della Germania ha sfoggiato la tiara della regina Vittoria, disegnata dal marito tedesco

