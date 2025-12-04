Kate Middleton per la prima volta con l'Oriental Circlet | il significato della tiara e perché l'ha indossata

Kate Middleton ha indossato per la prima volta la tiara Oriental Circle, uno dei gioielli più importanti dell'epoca vittoriana della Royal Collection. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico al fianco del marito William, lo ha fatto per accogliere il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e sua moglie Elke Büdenbender, che sono in visita di Stato nel Regno Unito. L’eleganza della principessa ha - facebook.com Vai su Facebook

Le foto di Kate Middleton in visita ad un centro per la salute mentale infantile Vai su X

Perché il cappotto blu di Kate Middleton è il simbolo della sua battaglia contro il cancro - Questa mattina Kate Middleton ha accolto il Presidente e la First Lady tedeschi insieme a William e lo ha fatto con un look simbolico: ecco perché ha ... Secondo fanpage.it

Kate Middleton al Royal Variety Performance: quanto amore negli sguardi con William - La principessa ha assistito all’evento glam con il principe William, per la prima volta dopo la scoperta del cancro. msn.com scrive

Kate Middleton in Galles con William per la prima volta dopo il cancro: il significato del fiore - Kate Middleton e William sono molto legati al Galles: lì lui ha prestato servizio come pilota di soccorso per la RAF, lì la coppia ha fatto la prima uscita ufficiale qualche mese dopo il fidanzamento, ... Segnala fanpage.it

Kate Middleton in blu per il Presidente tedesco: i significati segreti del look - Kate Middleton affascina il Presidente tedesco con un look firmato Alexander McQueen che racchiude dei messaggi altamente simbolici. Si legge su dilei.it

William e Kate tornano sul tappeto rosso del Royal Variety Performance. La prima volta dalla diagnosi - Il ritorno, dopo due anni, di William e Kate al Royal Variety è stato trionfante. Segnala iodonna.it

Kate Middleton ha finalmente rivelato il segreto dei suoi capelli più chiari - Per la prima volta da quando, lo scorso ottobre, ha debuttato con i capelli biondi, la nuance più chiara mai sfoggiata, Kate Middleton non ha mai commentato il suo cambio look. Segnala elle.com