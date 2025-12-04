Kate Middleton la tiara di diamanti che la consacra | è già una regina?

Durante il banchetto di Stato per il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, tutti gli occhi erano puntati su Kate Middleton. Nella cornice di St George’s Hall, illuminata da candele e dal grande albero di Natale, la Principessa del Galles ha infatti scelto di sfoggiare uno dei gioielli più emblematici della corona inglese: l’Oriental Circlet. Catherine ha così messo da parte Lover’s Knot per indossare uno dei pezzi più antichi realizzati da Garrard per la Famiglia Reale. Creato per la Regina Vittoria nel 1853 sotto la supervisione del suo amato marito e consorte, il Principe Alberto, l’Oriental Circlet era originariamente ornato da una serie di opali – una delle gemme preferite di Alberto – e da 2. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kate Middleton, la tiara di diamanti che la consacra: è già una regina?

