Kate Middleton ha compiuto un gesto altamente significativo nei confronti della Regina Camilla poco dopo l’arrivo del Presidente tedesco F rank-Walter Steinmeier, e della First Lady Elke Büdenbender. La Principessa del Galles ha infatti baciato Sua Maestà facendole in seguito una riverenza. Kate Middleton, il bacio che fa discutere. Kate Middleton e William hanno accolto il Presidente tedesco e sua moglie all’aeroporto di Heathrow per poi scortare gli ospiti a Windsor dove ad attenderli c’erano Carlo e Camilla. Il Re e la Regina hanno accolto i loro ospiti in pompa magna come si fa coi capi di Stato in visita ufficiale: foto sul palco, giro in carrozza, pranzo al castello, visita agli oggetti d’arte e cena di gala dove la Principessa e la Sovrana hanno scintillato coi loro gioielli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, il bacio alla Regina Camilla con riverenza dice tutto

