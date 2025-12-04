Kate Middleton è quasi irriconoscibile con i capelli extra lisci
La principessa Catherine – all’anagrafe Kate Middleton – dà ancora una volta una lezione di stile dimostrando come capelli lisci possano diventare parte integrante di un look raffinato ed elegante. Kate Middleton con i capelli lisci è ultra glamour. La futura regina ha scelto di mettere da parte per qualche ora la classica acconciatura a onde, sfoggiando la chioma castana liscia e morbida, con riga laterale. Uno stile che adotta poco di frequente, ma sempre di grande effetto. L’occasione è stata la visita di Stato del presidente tedesco nel Regno Unito: Kate e William hanno accolto Frank-Walter Steinmeier e la first lady Elke Büdenbender all’aeroporto di Heathrow, e la principessa ha sfoggiato un cappotto blu navy con cappellino da cui scendevano lunghe ciocche drittissime lungo la schiena. 🔗 Leggi su Amica.it
