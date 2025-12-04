Kate con la tiara da 2600 diamanti mai indossata prima | il significato della preziosa corona al galà per il presidente tedesco

Una fastosa serata di gala al castello di Windsor ha accolto la prima visita di Stato del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e sua moglie Elke Budenbender, ospiti d'onore alla cena offerta da re Carlo e dalla regina Camilla. 158 candele e un imponente albero di Natale alto sei metri e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Kate con la tiara da 2600 diamanti mai indossata prima: il significato della preziosa corona al galà per il presidente tedesco

