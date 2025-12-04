Karolina Galli è campionessa mondiale di danza | Emozione unica sono felicissima

Leccotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane danzatrice Karolina Galli, talentuosa atleta originaria di Colico, ha conquistato il primo posto nella categoria Danza Contemporanea Under 14 alla quindicesima edizione del World Dance Championship, prestigioso concorso internazionale che ha riunito partecipanti provenienti da numerosi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

