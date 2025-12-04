Juvenus i precedenti con Palladino in vista dei quarti con l’Atalanta

Palladino, la Juventus e i casi del destino L’Atalanta di Raffaele Palladino passa agilmente gli ottavi di Coppa asfaltando il Genova con un sonoro 4-0. Ai quarti la Juventus affronterà gli orobici di Raffaele Palladino. Per l’ex allenatore del Monza quella contro la Juventus sarà na sfida dl sapore decisamente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juvenus, i precedenti con Palladino in vista dei quarti con l’Atalanta

News recenti che potrebbero piacerti

Coppa Italia | Matchday | Juventus-Udinese: precedenti, numeri e stato di forma Oggi, martedì 2 dicembre 2025, alle ore 21:00, la Juventus affronterà all'Allianz Stadium l'Udinese in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. Juventus e Udinese non hanno Vai su Facebook

Juventus Torino 0-0 Abbastanza deluso da risultato e prestazione: abbiamo abbassato troppo i ritmi rispetto alle partite precedenti. Il piano gara era quello di andare sull'esterno e allargare le maglie della difesa dei granata. Questo si è trasformato in una man Vai su X

Juventus, alcuni giocatori avrebbero voluto Palladino come allenatore - Dopo settimane di riflessioni e colloqui interni, il club bianconero ha deciso di affidare la panchina all’ex ... Scrive it.blastingnews.com

Juventus, chi arriva dopo Tudor? Il totonomi, da Spalletti a Mancini e Palladino - La Juventus interrompe il percorso con Igor Tudor e ancora una volta dà un taglio netto al progetto estivo. Come scrive ilmattino.it

Tudor a rischio esonero, la Juventus valuta i sostituti: da Palladino a Spalletti, ecco chi sono - Ci si aspettava una Juve arrembante dopo la sosta e invece abbiamo assistito ad un monologo della squadra di Fabregas ... leggo.it scrive

Juve, Tudor esonerato: Palladino o Spalletti fra i papabili sostituti - Come riporta Sky l’avventura alla Juventus di Igor Tudor sulla panchina bianconera sarebbe giunta ai titoli di coda. Segnala it.blastingnews.com

Da Spalletti a Palladino, in casa Juventus parte il toto-allenatore dopo l’esonero di Tudor: i nomi del possibile sostituto - Tanti i nomi in orbita bianconera: al momento la prima scelta – secondo quanto riporta Sky Sport – è Luciano ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Juventus, Tudor verso l'esonero? Ecco i possibili sostituti per la panchina bianconera - Ci si aspettava una Juve arrembante dopo la sosta e invece abbiamo assistito ad un monologo della squadra di Fabregas ... Segnala corriereadriatico.it