Juventus Zola | Yildiz sta facendo cose importanti

L’intervista a Gianfranco Zola Come riportato da Tuttomercatoweb.com Gianfranco Zola ha parlato dal Viola Park di Firenze a margine della conferenza stampa di presentazione della partnership fra la Serie C e Cattolica Assicurazioni. L’ex fantasista italiano ha parlato della situazione di Kenan Yildiz, ha poi fatto delle previsioni sul campionato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Zola: “Yildiz sta facendo cose importanti”

Contenuti che potrebbero interessarti

#Zola punta sulla #Juventus Le sue parole sui bianconeri ? - facebook.com Vai su Facebook

#Zola punta sulla #Juventus Le sue parole sui bianconeri ? Vai su X

Juventus, Zola su Yildiz: “Sta facendo cose importanti” - Il pensiero di Gianfranco Zola riguardante il rendimento che sta offrendo Kenan Yildiz con la maglia della Juventus ... Lo riporta msn.com

Juventus, anche Zola pazzo di Yildiz: 'Purtroppo non è italiano...' - Le parole dell'ex attaccante sul gioiello bianconero. Segnala ilbianconero.com

Yildiz, arriva anche la benedizione di Zola: "Kenan è la luce. Juve? Si inizia a vedere..." - Azzurri tornati a fare risultati, per la Juve il match conta molto" ... msn.com scrive

Zola: "Impossibile dire chi vincerà lo Scudetto. Napoli-Juventus importante per entrambe" - Gianfranco Zola ha parlato dal Viola Park di Firenze a margine della conferenza stampa di presentazione della partnership fra la Serie C e Cattolica Assicurazioni:. tuttomercatoweb.com scrive

Bucciantini: "Yildiz si è sempre preso grandi responsabilità alla Juventus, merita tutto. Conceicao..." - Intervenuto a Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato della Juventus trascinata da Yildiz: "Yildiz merita quello che sta succedendo, merita anche questa responsabilità perché ... Secondo tuttojuve.com

Juve, Balzarini: 'Yildiz? Dai 70 milioni in su la società può considerare la cessione' - Secondo quanto riportato su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus potrebbe pensare di cedere Kenan Yildiz qualora arrivasse un'offerta alla Continassa pari o superiore ai 70 milioni di ... Secondo it.blastingnews.com