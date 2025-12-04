Juventus Zhegrova osservato speciale | perché l’ex Lille non trova spazio dall’inizio Retroscena e aggiornamenti

Juventus, Zhegrova ancora ai margini dell’undici titolare: spiegati i motivi e gli aggiornamenti dalla Continassa sull’ex Lille L’ingresso di Edon Zhegrova nei minuti finali della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese ha acceso l’entusiasmo dei tifosi della Juventus. La sua giocata spettacolare, rilanciata sui social e accompagnata dagli applausi dello Stadium, ha riaperto un interrogativo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, Zhegrova osservato speciale: perché l’ex Lille non trova spazio dall’inizio. Retroscena e aggiornamenti

