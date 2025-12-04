Juventus | Vlahovic operato con successo

Vlahovic operato con successo a Londra: la Juve respira È andata bene. Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto a intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore lungo sinistro presso il Wellington Hospital e Mayo Clinic Healthcare di Londra. L’operazione – eseguita dai professori Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic operato con successo

Leggi anche questi approfondimenti

Vlahovic-Conceicao o Cambiaso-Thuram. Chi ha costruito la migliore Juventus Classic XI? Gioca ora con la nostra Classic XI in #FC26 @EASPORTSFC @easportsfcit Vai su X

Vlahovic-Conceicao or Cambiaso-Thuram. Who built the best Juventus ClassicXI? Play as our Classic XI in #FC26 now: https://x.ea.com/87550 EA SPORTS FC - facebook.com Vai su Facebook

Dusan Vlahovic operato a Londra, la Juventus lo aspetta: i tempi di recupero dopo l’intervento - Dusan Vlahovic è stato operato a Londra dopo la lesione di alto grado rimediata nel match contro il Cagliari. Secondo fanpage.it

Juventus: Vlahovic operato a Londra, tornerà a marzo - L'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, si è operato a Londra dopo il grave infortunio muscolare di cui è rimasto vittima. Da msn.com

Vlahovic operato a Londra: il comunicato della Juve e quando potrà tornare in campo DV9 - Dusan Vlahovic, infortunatosi nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari, si è operato oggi a Londra e inizierà il percorso di riabilitazione. Come scrive tuttosport.com

Juventus, Vlahovic si è operato: svelati i tempi di recupero - Nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre, Dusan Vlahovic si è sottoposto a intervento chirurgico a ... Secondo fantamaster.it

Vlahovic si è operato: l'esito dell'intervento e il comunicato della Juventus - L'attaccante serbo si è sottoposto ad intervento chirurgico dopo l'infortunio rimediato in Juve- Riporta ilbianconero.com

Quando si opera Vlahovic: le ultime sull'infortunio dell'attaccante della Juventus - Tutti gli aggiornamenti sull'attaccante bianconero, pronto a sottoporsi ad intervento chirurgico per risolvere il problema fisico accusato contro il Cagliari. ilbianconero.com scrive