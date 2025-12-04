Juventus Vlahovic operato a Londra | per il serbo stop di 14 settimane tornerà a marzo

L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, si è operato a Londra dopo il grave infortunio muscolare di cui è rimasto vittima. «L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo», fa sapere il club in una nota ufficiale. Lo stop dell’attaccante si aggira intorno alle 14 settimane, di conseguenza bisognerà aspettare almeno fino a marzo inoltrato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Juventus, Vlahovic operato a Londra: per il serbo stop di 14 settimane, tornerà a marzo

Approfondisci con queste news

Vlahovic-Conceicao o Cambiaso-Thuram. Chi ha costruito la migliore Juventus Classic XI? Gioca ora con la nostra Classic XI in #FC26 @EASPORTSFC @easportsfcit Vai su X

Vlahovic-Conceicao or Cambiaso-Thuram. Who built the best Juventus ClassicXI? Play as our Classic XI in #FC26 now: https://x.ea.com/87550 EA SPORTS FC - facebook.com Vai su Facebook

Dusan Vlahovic operato a Londra, la Juventus lo aspetta: i tempi di recupero dopo l’intervento - Dusan Vlahovic è stato operato a Londra dopo la lesione di alto grado rimediata nel match contro il Cagliari. Lo riporta fanpage.it

Juventus, Vlahovic operato a Londra: il comunicato, i tempi di recupero e quando torna a giocare - L'attaccante bianconero si è operato a Londra dopo il grave infortunio muscolare rimediato contro il Cagliari: il comunicato della Juventus e i tempi di recupero per Vlahovic. Segnala msn.com

Vlahovic operato a Londra: il comunicato della Juve e quando potrà tornare in campo DV9 - Dusan Vlahovic, infortunatosi nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari, si è operato oggi a Londra e inizierà il percorso di riabilitazione. Lo riporta tuttosport.com

Juventus, Vlahovic si è operato: la nota del club e i tempi di recupero - Attraverso una nota pubblicata in questi minuti sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centravanti serbo ... Si legge su msn.com

Juventus: Vlahovic operato a Londra, tornerà a marzo - L'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, si è operato a Londra dopo il grave infortunio muscolare di cui è rimasto vittima. Riporta tuttosport.com

Juventus, Dusan Vlahovic operato a Londra: possibile rientro a marzo - Anche Federico Gatti sotto i ferri, per lui almeno un mese di stop ... Si legge su mam-e.it