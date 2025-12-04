Juventus Vlahovic operato a Londra | per il serbo stop di 14 settimane tornerà a marzo

Feedpress.me | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, si è operato a Londra dopo il grave infortunio muscolare di cui è rimasto vittima. «L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo», fa sapere il club in una nota ufficiale. Lo stop dell’attaccante si aggira intorno alle 14 settimane, di conseguenza bisognerà aspettare almeno fino a marzo inoltrato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

juventus vlahovic operato a londra per il serbo stop di 14 settimane torner224 a marzo

© Feedpress.me - Juventus, Vlahovic operato a Londra: per il serbo stop di 14 settimane, tornerà a marzo

Approfondisci con queste news

juventus vlahovic operato londraDusan Vlahovic operato a Londra, la Juventus lo aspetta: i tempi di recupero dopo l’intervento - Dusan Vlahovic è stato operato a Londra dopo la lesione di alto grado rimediata nel match contro il Cagliari. Lo riporta fanpage.it

juventus vlahovic operato londraJuventus, Vlahovic operato a Londra: il comunicato, i tempi di recupero e quando torna a giocare - L'attaccante bianconero si è operato a Londra dopo il grave infortunio muscolare rimediato contro il Cagliari: il comunicato della Juventus e i tempi di recupero per Vlahovic. Segnala msn.com

juventus vlahovic operato londraVlahovic operato a Londra: il comunicato della Juve e quando potrà tornare in campo DV9 - Dusan Vlahovic, infortunatosi nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari, si è operato oggi a Londra e inizierà il percorso di riabilitazione. Lo riporta tuttosport.com

juventus vlahovic operato londraJuventus, Vlahovic si è operato: la nota del club e i tempi di recupero - Attraverso una nota pubblicata in questi minuti sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centravanti serbo ... Si legge su msn.com

juventus vlahovic operato londraJuventus: Vlahovic operato a Londra, tornerà a marzo - L'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, si è operato a Londra dopo il grave infortunio muscolare di cui è rimasto vittima. Riporta tuttosport.com

Juventus, Dusan Vlahovic operato a Londra: possibile rientro a marzo - Anche Federico Gatti sotto i ferri, per lui almeno un mese di stop ... Si legge su mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Vlahovic Operato Londra