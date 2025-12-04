Juventus | Vlahovic e Gatti operati

Vlahovic e Gatti operati: la Juve sceglie il recupero totale Giovedì 4 dicembre 2025, giornata dei ferri: Dusan Vlahovic a Londra (Wellington Hospital) per la riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. Federico Gatti a Nantes per meniscectomia selettiva al menisco mediale destro. Entrambi gli interventi sono perfettamente riusciti. Vlahovic, quattro mesi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic e Gatti operati

Approfondisci con queste news

#Juventus, operazione perfettamente riuscita per #Vlahovic. La nota del club Vai su X

Vlahovic-Conceicao or Cambiaso-Thuram. Who built the best Juventus ClassicXI? Play as our Classic XI in #FC26 now: https://x.ea.com/87550 EA SPORTS FC - facebook.com Vai su Facebook

Infortuni Juventus, Gatti e Vlahovic si sono operati/ I tempi di recupero dei bianconeri (4 dicembre 2025) - Novità per gli infortuni Juventus, Vlahovic e Gatti si sono operati. Segnala ilsussidiario.net

Juve, Gatti e Vlahovic si operano: i tempi di recupero. Dusan rompe il silenzio, il piano anti-Napoli di Spalletti - Spalletti in totale emergenza per il Napoli: come potrebbe giocare la Juventus. Da sport.virgilio.it

FLASH | Juventus, infortuni Gatti e Vlahovic: quando verranno operati! - Novità in casa Juventus sugli infortuni di Gatti e Vlahovic: fissata la data delle loro operazioni, ecco quando! Secondo fantamaster.it

Juventus, quando si operano Gatti e Vlahovic: il punto - Gatti, invece, si è fatto male durante un'azione a palla lontana, mentre prendeva posizione per marcare Buksa durante Juventus- ilbianconero.com scrive

Infortunati Juve: domani Gatti e Vlahovic saranno operati! Aggiornamenti importanti sulle condizioni dei due bianconeri, cosa filtra - Aggiornamenti sulle condizioni dei due bianconeri Sarà un giovedì campale per lo staff medico della Juve, una gi ... juventusnews24.com scrive

Vlahovic si è operato: l'esito dell'intervento e il comunicato della Juventus - L'attaccante serbo si è sottoposto ad intervento chirurgico dopo l'infortunio rimediato in Juve- Scrive ilbianconero.com