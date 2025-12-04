Juventus Visone su Spalletti Sulla clausola anti-Juve aveva ragione ADL

Visone e la clausola anti-Juventus voluta da ADL Giuseppe Visone, tifoso del Napoli ed esperto di calcio, ha parlato ad Androkonos della clausola anti-Juve voluta da Aurelio de Laurentis dopo l’addio di Spalletti al Napoli. Luciano Spalletti nel suo libro aveva ritenuto quella clausola anti-Juventus improvvida, ma la previsione di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Visone su Spalletti “Sulla clausola anti-Juve aveva ragione ADL”

