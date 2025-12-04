Juventus svelati i tempi di recupero di Gatti | ecco quante settimane resterà fuori

Momento delicato in casa bianconera per quanto riguarda la questione infortunati: doppia operazione e assenze importanti Non solo Dusan Vlahovic: com’è noto, nel match di Coppa Italia contro l’ Udinese, anche Federico Gatti si è dovuto fermare per infortunio. Gatti (Ansa) – Calciomercato.it Il bomber serbo che verrà operato oggi a Londra, starà lontano dai campi fino al marzo prossimo per un pesante infortunio muscolare alla gamba sinistra patito nella sfida contro il Cagliari di campionato. Il difensore, invece, si è procurato la lesione del menisco mediale del ginocchio destro ed è finito questa mattina sotto i ferri, in Francia, per cercare di tornare in campo il prima possibile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, svelati i tempi di recupero di Gatti: ecco quante settimane resterà fuori

