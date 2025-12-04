Juventus | Spalletti contro l’emergenza

Spalletti contro Conte: la Juve in emergenza totale al Maradona Torino chiama Napoli risponde, ma stavolta è una chiamata a raccolta per la Juventus: domenica 7 dicembre ore 20:45 al Maradona, Spalletti affronta la sua ex squadra senza due pilastri. Federico Gatti è stato operato questa mattina a Nantes per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti contro l’emergenza

Altri contenuti sullo stesso argomento

Spalletti sembra aver deciso di non fare la nottata #napoli La #juventus partirà da Torino, domenica in giornata. Ottima scelta - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti ha fiducia in Zhegrova ? Meriterebbe più spazio #Zhegrova #Juventus #DAZN Vai su X

Juventus, Spalletti vuole ridurre le pressioni: niente ritiro, arrivo a Napoli domenica e ripartenza dopo la partita - La Juventus non farà il ritiro in vista del Napoli: i bianconeri arriveranno in città la mattina e ripartiranno direttamente dopo la fine della partita ... Secondo sport.virgilio.it

Juventus, Spalletti: "Contro il Napoli sarà un'emozione incandescente" - L'allenatore della Juventus commenta la vittoria in Coppa Italia con l'Udinese: "Abbiamo fatto una buona gara ma dobbiamo essere feroci e non rischiare di tenere il match in bilico". Da sport.sky.it

Juve, Spalletti: “Ritorno a Napoli? Emozione incandescente! Non conterà accoglienza..." - Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, analizza ai microfoni di Italia 1 la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ottenuta contro l'Udinese: "Abbiamo giocato una discreta ... Come scrive tuttonapoli.net

Spalletti esalta la sua Juventus e manda un messaggio al Napoli: “Non conterà come verrò accolto” - Luciano Spalletti sorride per la vittoria della sua Juventus contro l'Udinese in Coppa Italia e poi risponde subito alla domanda sul suo ritorno a Napoli ... Segnala fanpage.it

Spalletti ‘litiga’ dopo Juve-Udinese, poi vince ed esulta così: il fuoriprogramma - Clima disteso allo Stadium, e non solo per la vittoria: Luciano Spalletti ha regalato un siparietto degno di una mini- Riporta tuttosport.com

Spalletti disegna la nuova Juventus: ecco come il tecnico vuole gestire l’emergenza infortuni. Accelerata la metamorfosi tattica - Accelerata la metamorfosi tattica L’emergenza infortuni non sta colpendo solo l’attacco, con lo stop prol ... juventusnews24.com scrive