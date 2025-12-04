Juventus qual è l’artista del 2025 dei calciatori bianconeri? Cosa hanno risposto dalla Continassa le reazioni – VIDEO
Juventus, qual è l’artista del 2025 dei bianconeri? Le reazioni dalla Continassa, cosa pensano i giocatori – VIDEO. Attraverso il proprio profilo Instagram, la Juventus ha mostrato un piccolo giochino andato in scena oggi alla Continassa prima dell’allenamento, a tre giorni dal big match del Maradona contro il Napoli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) Ai calciatori è stato chiesto quale fosse il loro artista del 2025: ecco le reazioni e le risposte dei bianconeri presenti oggi al JTC. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
